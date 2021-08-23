Власти Подмосковья прогнозируют осенью новую волну коронавируса

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Осенью в Подмосковье прогнозируется новая волна коронавируса, что потребует увеличения количества машин скорой помощи, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, чьи слова приводит РИА Новости.

"Андрей Юрьевич, прошу вашего поручения главам городских округов оказать содействие в регистрации машин (скорой помощи. – Прим. ред.) в ГИБДД, это сейчас важно с учетом того, что прогнозируется все-таки очередная волна – естественно, осенью – ковида. Нам необходим транспорт", – обратилась Стригункова к главе региона Андрею Воробьеву на региональном совещании о готовности к новому учебному году.

Ранее в Подмосковье стартовала кампания по вакцинации трудовых мигрантов от коронавируса, для реализации ее первого этапа было закуплено 100 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".

В России выявлено 6 747 087 случаев COVID-19, вылечились 6 019 466 человек, скончались 176 044.

