Пройти ревакцинацию от COVID-19 в Подмосковье можно в 13 МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители Подмосковья могут пройти повторную вакцинацию от COVID-19 в 13 МФЦ региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Глава министерства Максим Рымар рассказал, что свыше 10 тысяч жителей Московской области сделали прививку первым и вторым компонентом вакцины против COVID-19 в офисах "Мои документы".

"Сейчас 13 медицинских пунктов на базе МФЦ принимают жителей Подмосковья для проведения ревакцинации", – приводятся в сообщении слова Рымара.

Он добавил, что заранее записываться на прививку не нужно.

Отмечается, что ревакцинацию проводят препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт". Для прохождения процедуры с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Офисы "Мои документы", в которых можно пройти ревакцинацию, находятся в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Лобне, Ногинске, Раменском, Рошале, Ступине, Хотькове, Талдоме и Шатуре.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой из имеющихся в настоящее время вакцин. Он отметил, что независимо от выбранного препарата в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально похожей на вирус SARS-CoV-2. При встрече с реальным коронавирусом, добавил эксперт, вырабатываемые антитела смогут защитить организм.

По словам врача, хорошим временем для ревакцинации является период снижения заболеваемости, который наблюдается сейчас. Поздняков отметил, что об этом свидетельствует снижение заполняемости больниц.