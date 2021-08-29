Сеть доставки суши и роллов извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной

Еще одна компания извинилась за рекламу, которая не понравилась пользователям в интернете. Сеть доставки суши и роллов разместила пост в соцсетях с темнокожим мужчиной.

После этого на компанию накинулись сторонники движения "Мужское государство". Его основатель призвал оставлять негативные отзывы и не оплачивать заказанные суши. Что и начало незамедлительно происходить.

Сайт компании подвергся DDOS-атакам, а ее сооснователю стали звонить с угрозами. В итоге сеть доставки суши от лица всей компании принесла извинения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

