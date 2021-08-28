Линдеманна проинформировали, что фестиваль в Твери без соблюдения ограничений недопустим

Фото: ТАСС/Francesco Castaldo/Mondadori Portfolio via ZUMA Press
Роспотребнадзор проинформировал организаторов фестиваля "Макларин за Родину" и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля в Твери без соблюдения ограничений недопустимо, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тверской области.
В ведомстве отметили, что получили информацию о проведении фестиваля в Тверской области, где может участвовать около 6 тысяч человек, но в регионе сохраняется напряженная эпидситуация и действуют ограничения на массовые мероприятия.
"Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга Афанасий и ООО Прайм маркетинг), представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна – Рейбанд А. Р., что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан, которое влечет за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае выявления которых предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а также уголовная ответственность по части 1 статьи 236 УК РФ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Тверской области можно проводить мероприятия, если число участников и зрителей не более 500 человек, а трибуны заполнены не более чем на 50%. Кроме того, рассадка зрителей должна быть осуществлена не менее чем через одно посадочное место.
Ранее очевидцы сообщили, что в гостиницу в Тверской области, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, пришла полиция. Источники в СМИ сообщили, что правоохранительные органы выписали музыканту предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер из-за предстоящего выступления в Твери.
В свою очередь, организаторы фестиваля "Спасская башня", где Линдеманн объявлен хедлайнером, заявили, что планы на выступление артиста в силе.
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