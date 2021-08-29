Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность прогнозируется в столичном регионе в воскресенье, 29 августа. Об этом информирует портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, днем в Москве не ожидается осадков.

"Максимальная температура в столице составит от 23 до 25 градусов тепла, по области – до плюс 27 градусов", – утверждают специалисты.

Днем в Москве будет дуть восточный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.

В материале также отмечается, что влажность воздуха составит порядка 50%.

Ранее сообщалось, что теплой погодой москвичей порадуют последние выходные лета. По прогнозам синоптиков, воздух 28 августа может прогреться до 25 градусов.

До этого главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала горожанам о скором приходе первых заморозков. По данным эксперта, температура может преодолеть нулевые значения в конце первой декады сентября.