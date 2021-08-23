Путин сообщил о наращивании потенциала ВМФ России

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Владимир Путин во время открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил о наращивании потенциала российского Военно-морского флота.

"Сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца", – отметил глава государства.

Ранее в подмосковном парке "Патриот" состоялось открытие Международного военно-технического форума "Армия-2021", а также был дан старт Армейским международным играм, учебно-боевым состязаниям военных России и ряда других государств.

Форум включает в себя уникальные экспозиции, а также демонстрационные показы военной техники и самолетов.