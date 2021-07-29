Подземным таксистам Лас-Вегаса запретили упоминать Илона Маска

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В компании The Boring Company, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, создали специальную инструкцию для водителей, которые перевозят пассажиров в системе подземных тоннелей Лас-Вегаса. Об этом сообщает "Газета.ру".

В инструкции содержится пункт, запрещающий водителям упоминать главу Tesla в разговорах с пассажирами.

"Эта категория вопросов чрезвычайно распространена и чрезвычайно деликатна. Будьте краткими и постарайтесь прекратить такой разговор", – говорится в документе.

При этом в том случае если пассажир настаивает на обсуждении, водителю рекомендуется извиниться и сменить тему разговора.

Кроме того, в инструкции указаны варианты ответов на вопросы о Маске. На вопрос о том, нравится ли водителю работать на бизнесмена, следует отвечать: "Да, он прекрасный лидер! Он мотивирует нас!"

В случае упоминания негативных статей о главе Tesla водители должны сказать: "Я читал этот материал, но мой опыт отличается от описанного".

Также работникам рекомендуется избегать прямых ответов на вопросы о продолжительности их работы в компании и не развивать тему аварий, в случае если ее упомянут пассажиры.

"Ваша цель – обеспечить безопасную, а не развлекательную поездку для пассажиров. Старайтесь свести разговоры к минимуму, чтобы сконцентрироваться на вождении", – указано в инструкции.

Ранее Илон Маск рассказал, что в скором времени Tesla появится в России, Казахстане и других странах СНГ.

Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.