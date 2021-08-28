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Общество

15:52

Семейное образование для своих детей выбрали 10 тыс семей

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Десять тысяч семей в России выбрали семейное образование, сообщила замминистра просвещения Анастасия Зырянова в ходе Общероссийского родительского собрания.

Замминистра также подчеркнула, что и в случае получения семейного образования ребенок может рассчитывать на те же гарантии, что и дети, которые посещают школу, в частности на обеспечение учебниками, прохождение промежуточной и итоговой аттестации, получение психолого-педагогического сопровождения.

На вопрос о том, будет ли организована компенсация для семей, где дети находятся на семейном обучении, Зырянова ответила, что компенсация родителям за самостоятельное обучение ребенка относится к полномочиям субъектов, которые решают эти вопросы по-разному.

"Пообещать, что вопрос будет решен в ближайшее время, я не возьму на себя такую смелость <…> вопрос в проработке, но сказать, что это в ближайшее время появится, в следующем году, наверное, нет, к большому сожалению", – отметила замминистра.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что противоэпидемиологические меры в школах 1 сентября будут усилены. Он также отметил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.

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