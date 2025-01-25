Фото: Москва 24 /Никита Симонов

До плюс 2 градусов ожидается в Москве 25 января, передает сайт Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, день будет облачным, преимущественно без осадков. В ночь на 26 января столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.

При этом днем 25 января в Подмосковье температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью температура станет ниже и столбики термометров покажут до минус 4 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Между тем январь 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В настоящее время температурный рекорд принадлежит январю 2020 года. Тогда средняя месячная температура составила 0 градусов.