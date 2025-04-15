15 апреля стало самым теплым днем в столице с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Вторник, 15 апреля, стал самым теплым днем с начала года в Москве. На метеостанции ВДНХ было зафиксировано 18 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, такая температура на полградуса выше, чем было 4 апреля.

Метеоролог уточнил, что точное значение максимума 15 апреля станет известно после 21:00, когда специалисты снимут показания с максимального термометра.

При этом Леус добавил, что в среду, 16 апреля, температура окажется еще выше, а в конце рабочей недели она вырастет до уровня суточных рекордов тепла, превышая норму на 8–9 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов указывал, что в ближайшие дни теплая погода в Москве приблизится к историческому рекорду, который был поставлен в 1921 году. Она достигнет 15–20 градусов.

В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам по-летнему теплые ночи в предстоящие выходные, 19 и 20 апреля. Минимальные значения, по его прогнозам, составят от 9 до 12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 21–24 градусов.

