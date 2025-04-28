Сергей Собянин рассказал о работе уличных парковок в майские праздники

В Москве во время майских праздников отменят плату за парковку. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Бесплатно оставить машину можно будет с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая на всех уличных парковках, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Исключением станут только парковки со шлагбаумом – там оплата сохранится.

Как отметил мэр, отмена платы за парковку не увеличивает загруженность улиц, поскольку в майские праздники количество машин в столице обычно снижается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.