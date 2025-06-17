Marinetraffic: два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе

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Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе около порта Хаур-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает сервис Marinetraffic соцсети X.

Уточняется, что танкеры Adalynn и Front Eagle под флагами Антигуа и Барбуда и Либерии перевозят сырую нефть. Их столкновение произошло около 00:14 по московскому времени, а в 04:51 судно Front Eagle сменило статус на "лишено управления".

По данным сервиса, судно Front Eagle было груженым и шло в направлении Китая, а Adalynn выдвигалось со стоянки.

В компании Frontline, владеющей танкером Front Eagle, происшествие описали как "навигационный инцидент", не связанный с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Возникший в результате столкновения пожар на палубе был немедленно потушен, члены экипажа танкера не пострадали.

Ранее сообщалось, что на трех судах в Оманском заливе у берегов Ирана было зафиксировано возгорание. При этом данные о пожаре подтвердили карты системы Fire Information for Resource Management System от NASA, которая отображает места возгораний почти в реальном времени. Точные причины инцидента и принадлежность судов не уточнялись.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль атаковал военные объекты Ирана. В частности, удары пришлись по ряду объектов иранской ядерной программы. В ответ Тегеран решил нанести удары по израильской территории.