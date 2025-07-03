Паром с 65 людьми на борту затонул у берегов Бали

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Паром KMP Tunu Pratama Jaya затонул в Балийском проливе вечером 2 июля, сообщает CNN Indonesia со ссылкой на правоохранительные органы Индонезии.

Судно затонуло примерно через 25 минут после отплытия. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 – грузовики.

Спасателям удалось обнаружить четырех выживших пассажиров, которые эвакуировались с парома на спасательной шлюпке. Также глава полиции Баньюванги Рама Самтама Путра сообщил, что в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены два тела без признаков жизни, еще 20 человек спасены, многие из них были без сознания.

Еще 43 человека остаются пропавшими без вести. Поиски усложняются ночным временем суток и волнами размеров до двух метров.

Ранее в Тихом океане затонуло судно, которое горело три недели. Оно перевозило около трех тысяч автомобилей. По информации Bloomberg, после пожара судно было брошено в океане примерно в 360 милях от суши.