AFP: не менее четырех человек погибли при крушении парома у Бали

Фото: AP Photo/Binsar Bakkara

Не менее четырех человек погибли в результате крушения парома у берегов индонезийского острова Бали. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным издания, на пароме находилось 65 человек, среди которых было 53 пассажира. При этом 23 людям удалось спасти.

О случившемся стало известно утром 3 июля. Судно затонуло примерно через 25 минут после отплытия. Помимо людей, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

Спасателям удалось обнаружить четырех выживших пассажиров, которые эвакуировались с парома на спасательной шлюпке. Также глава полиции Баньюванги Рама Самтама Путра указал, что в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены два тела без признаков жизни.

