Третий сезон проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" начался в столице. Он предоставляет молодым москвичам возможность погрузиться в изучение истории через работу с реальными архивными документами.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в 2025 году проект делает акцент на освоении Арктики и космонавтике, что символично в преддверии Года Арктики и 65-летия полета Юрия Гагарина.

Школьники и студенты колледжей смогут исследовать дневники полярников, материалы о строительстве портов, а также наследие известных летчиков, астрономов и ученых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.