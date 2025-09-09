Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 11:00

Общество

Третий сезон проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" начался в столице

Третий сезон проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" начался в столице

Минпросвещения не поддержало отмену домашнего задания для школьников в России

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания

Количество платных мест ограничат в российских вузах

"Новости дня": Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса на юге Москвы

В России предложили ввести обязательные уроки китайского языка в школах

В России предложили ввести для школьников единую спортивную форму

"Новости дня": Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса на юге Москвы

"Новости дня": в России разрешат обучать водителей на автобазах

Собянин рассказал, каким будет новый образовательный комплекс на юге Москвы

Третий сезон проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" начался в столице. Он предоставляет молодым москвичам возможность погрузиться в изучение истории через работу с реальными архивными документами.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в 2025 году проект делает акцент на освоении Арктики и космонавтике, что символично в преддверии Года Арктики и 65-летия полета Юрия Гагарина.

Школьники и студенты колледжей смогут исследовать дневники полярников, материалы о строительстве портов, а также наследие известных летчиков, астрономов и ученых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика