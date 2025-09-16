Сергей Собянин: на северо-востоке Москвы появится современный городской квартал

Фото: 123RF/misterforeman

На северо-востоке Москвы появится современный городской квартал, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты, включая школу, детские сады, поликлинику и многое другое, возведут на территории, ограниченной улицами Вилюйской, Чермянской, Молодцова и Полярным проездом. Это даст городу более 5,7 тысячи рабочих мест.

Кроме того, запланировано возведение новых и реконструкция существующих дорог, а также строительство здания конечной станции наземного городского транспорта с отстойно-разворотной площадкой.

Собянин добавил, что в квартале установят зарядные станции для электротранспорта, благоустроят и озеленят общественные пространства. Будут созданы пешеходные зоны, велодорожки, проезды и парковочные места для автомобилей.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в Москве с января 2025 года построили 58 зданий социальной инфраструктуры. Работы были проведены за счет бюджетных и внебюджетных средств, а общая площадь объектов составила почти 480 тысяч квадратных метров.

