Инвестор построит школу в Митине в рамках масштабного инвестпроекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Город предоставит инвестору земельный участок в столичном районе Митино для строительства школы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Вблизи села Рождествено в Митине девелопер возведет школу, рассчитанную на тысячу учеников. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город предоставит 2,19 гектара земли", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Участок для школы выделят на Муравской улице, неподалеку от метро "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии. Площадь постройки составит около 20 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрят учебные кабинеты и лаборатории, а также спортивные залы и зоны отдыха.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года город предоставил инвесторам 8 участков для возведения многофункциональных комплексов в рамках реализации МаИП. Их общая площадь превысила 385 тысяч квадратных метров.

Инвесторы получили участки в четырех административных округах столицы. Там они смогут возвести торговые, деловые и другие коммерческие объекты.

