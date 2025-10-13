В Москве завершено благоустройство на территории Большого городского пруда

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве на территории Большого городского пруда в районе Савелки благоустроили зону отдыха. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Обновили инфраструктуру для спортивных тренировок, досуга с детьми и тихого отдыха. Для любителей пляжного волейбола на месте устаревших оборудовали три современные площадки, в зоне воркаута – силовые тренажеры и комплексы с турниками", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сообщается, что возле пруда появились скамейки и качели, поставлены опоры освещения с энергоэффективными светильниками, а на пляже установлены деревянные лежаки. Также обустроена большая детская игровая зона с горками, канатами для лазания и даже мини-скалодромом.

Покрытие пешеходных дорожек обновлено, а медпункт и спасательный пункт с вышками реконструированы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы появились сразу два современных спортивных кластера. В спорткластере в Северном Бутове оборудованы площадки для баскетбола, волейбола, большого и настольного тенниса, а также футбольное поле. Есть и зоны с силовыми тренажерами. В кластере в Ясеневе появились беговые дорожки, зоны для шахмат и шашек, места для занятий боксом.