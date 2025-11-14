Академик РАН Онищенко: мыть сырую курицу можно

Фото: depositphotos/MilanMarkovic

Мыть сырую курицу можно, это не приведет к распространению бактерий. Об этом рассказал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии (FSIC) ранее заявил об опасности мытья курицы перед приготовлением. Это якобы может привести к распространению бактерий по всей кухне и увеличивает риск возникновения пищевых заболеваний.

По словам эксперта, все технологии приготовления курицы предусматривают гарантированную безопасность.

"Понятно, сырую курицу же никто не ест. В данном случае все, конечно, может произойти, но при одном условии, что будет нарушена технология (обработки. – Прим. ред.)", – приводит слова Онищенко РИА Новости.

Академик также добавил, что при нарушении термической обработки употребление даже немытой птицы может привести к заболеванию.

Ранее россиянам перечислили опасные кухонные привычки. В список вошли использование одной разделочной доски для всех продуктов и неправильное консервирование. Кроме того, важно обращать внимание на необходимость регулярной замены кухонных губок для мытья посуды. В них активно размножаются бактерии, особенно после обработки жирных поверхностей.