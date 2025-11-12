Врач Соломатина: использование одной разделочной доски для всех продуктов опасно

Фото: 123RF.com/prathanchorruangsak

Повседневные привычки на кухне, например использование одной разделочной доски для всех продуктов, могут серьезно навредить здоровью, рассказала Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Многие недооценивают риски, связанные с обычными кухонными привычками. Например, использование одной разделочной доски для всех продуктов повышает вероятность заражения, особенно если после мяса режут овощи или хлеб", – рассказала врач.

Также, по ее словам, опасно повторно замораживать продукты, так как при оттаивании в них активно размножаются бактерии. Кроме того, не стоит хранить разные блюда на одной тарелке – один продукт может ускорить порчу другого.

Соломатина отмечает, что особенно опасно неправильное консервирование, прежде всего грибов и мясных продуктов. Она пояснила, что в недостаточно проваренных грибах или домашних паштетах могут быть споры бактерий, выделяющих ботулотоксин.

"Герметичная упаковка создает идеальные условия для их размножения, и внешне такие консервы могут выглядеть нормально. Даже небольшое количество зараженного продукта способно вызвать тяжелое отравление", – подчеркивает эксперт.

Для предотвращения рисков врач советует тщательно промывать и проваривать грибы, а домашние заготовки хранить при низкой температуре.

Кроме того, специалист обратила внимание на необходимость регулярной замены кухонных губок для мытья посуды – не реже 1 раза в 7 дней. В них активно размножаются бактерии, особенно после обработки жирных поверхностей.

Она уточнила, что продлить период использования губки можно, однако только путем ее систематической дезинфекции в посудомоечной машине.

Также врач рекомендовала заменять многоразовые тканевые полотенца на кухне одноразовыми бумажными аналогами. Это позволяет минимизировать риск распространения микробов на посуду и рабочие поверхности.

