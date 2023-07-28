В Минздраве РФ намерены проработать вопрос об открытии филиалов медвузов в странах Африки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министерство здравоохранения РФ пообещало проработать вопрос создания филиалов российских медвузов в странах Африки. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Михаил Мурашко на саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.

"Минздрав проработает вопрос о создании филиалов российских вузов в африканских странах. <...> В данном направлении надо прежде всего четко изучить наличие материальной базы, педагогов. Чтобы создать институт, (нужно. – Прим. ред.) огромное количество лабораторий, процесс энергоемкий", – передает ТАСС его слова.

Ранее на полях саммита замглавы Минздрава Сергей Глаголев прокомментировал ситуацию на российском фармацевтическом рынке. Он назвал обстановку стабильной. По его словам, дефицит лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям не наблюдается.

Кроме того, Глаголев обратил внимание на позитивную динамику импортозамещения. Так, например, по его словам, в России видят интерес африканских партнеров к экспортному потенциалу и совместному сотрудничеству в данной области. Замминистра не стал исключать возможность организации производств в странах, в том числе Африканского региона.



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