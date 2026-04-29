В ГД призвали не обвинять олимпийскую чемпионку Исинбаеву в неуплате долгов заранее

В ситуации с якобы существующими долгами двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая в настоящее время не проживает в РФ, нужно четко разобраться. Об этом в беседе с РИА Новости заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Как сообщал ранее Life.ru, на Исинбаеву подали судебный иск за задолженность по оплате коммунальных услуг в 440 тысяч рублей. Уточнялось, что спортсменка, живущая с семьей в Испании, третий год не платит коммунальные услуги за две квартиры в Москве, а сумма долга по ЖКУ выросла до 440 тысяч рублей.

Кроме того, по данным источника, Исинбаева рискует столкнуться с блокировкой банковских счетов в России, так как Федеральная налоговая служба выставила ей счет в 920 тысяч рублей. Ранее спортсменка уже получала блокировку за неуплату 1,5 миллиона рублей и потратила 2 месяца на погашение долга.

Журова отметила, что не знает, чем вызвана эта ситуация – возможно, "обычной безалаберностью". Она добавила, что у нее есть знакомые, которые по разным причинам имеют задолженности, но появление данной заметки назвала "странноватым", особенно с учетом того, что после долгого молчания Исинбаева дала интервью с объяснением своего отъезда из России, и почти сразу после этого вышла эта информация.

"Я не верю, что это сделано не специально. Думаю, что это информационное использование ситуации. И возникает вопрос: есть ли этот долг или это идет из старых источников?" – поделилась она.

Она также рассказала, как недавно одно издание написало неправду о ней самой. На запрос об источнике информации последовал ответ, что источника нет, после чего было дано опровержение, под которым все равно появились оскорбительные комментарии.

Журова подчеркнула, что не утверждает, есть ли у Исинбаевой долги, но ставит вопрос об источнике осведомленности журналистов. Депутат также напомнила случай с другой известной коллегой, про которую СМИ написали, что она не платит налог на машину, хотя та продала ее 4 года назад, а информация о принадлежности автомобиля просто осталась в какой-то базе.

"К этой ситуации надо относиться очень осторожно. Может быть, Лена эту квартиру продала и у нее уже другие собственники. Или она ее сдает, и те люди не платят, такая же ситуация тоже возможна", – призвала депутат.

Информация о том, что Исинбаева оставила в России задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги, также появлялась в Сети в августе прошлого года. Сообщалось, что налоговая служба ограничила доступ к трем ее счетам.

Исинбаева – чемпионка Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года она взяла бронзовую медаль. Также спортсменка выигрывала мировые чемпионаты. Из них трижды – на открытом воздухе и четырежды – в помещении.