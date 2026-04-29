Пять человек задержаны по делу о пожаре на севере Москвы

Пять человек задержаны по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Они подозреваются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть людей. В рамках уголовного дела задержаны:



бенефициар застройщика, который возглавлял компанию застройщика, технического заказчика и генподрядчика строительства объекта;

гендиректор компании застройщика;

директор по строительству генподрядчика;

руководитель отдела общестроительных работ генподрядчика;

производитель работ генподрядчика.

С ними проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным следствия, 28 апреля на третьем этаже административно-бытового комплекса объекта строительства, расположенного в 3-м Балтийском переулке, произошло возгорание. Оно сопровождалось стремительным распространением огня и густого токсичного дыма.

В результате от острого отравления продуктами горения погибли восемь человек, здоровью еще троих граждан причинен тяжкий вред. Следователи и криминалисты осмотрели семь мест происшествий. Также допрошено более 70 свидетелей, проведено пять обысков и шесть выемок, где изъята организационно-распорядительная и кадровая документация организаций. Кроме того, назначено 13 судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

Следствие считает, что пожар возник из-за системного неисполнения должностными лицами застройщика, технического заказчика и генподрядчика требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм.

При этом непосредственными причинами возгорания стали отсутствие работающих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов, расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок, изготовленных из горючего материала без окон и систем вентиляции.

Вместе с этим была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, что не позволило людям своевременно покинуть здание.

О пожаре стало известно утром 28 апреля. Из-за ЧП перекрыли участок от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой. Сотрудники ГАИ обеспечивали проезд спецтехники и перенаправляли другие автомобили на соседние улицы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Спустя время возгорание ликвидировали на площади 1,4 тысячи квадратных метров. На месте работали сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи, а также городские службы. Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.