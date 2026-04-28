Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром на севере Москвы

Столичная прокуратура начала проверку по факту пожара в строящемся здании на севере Москвы, следует из поста ведомства в канале в мессенджере МАХ.

В рамках мероприятий будет оценено соблюдение требований федерального законодательства в области пожарной безопасности. При выявлении оснований будут приняты соответствующие меры.

Вместе с тем прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, заведенного по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Пожар на 2-м и 3-м этажах строящегося здания в Амбулаторном проезде произошел 28 апреля. Ему был присвоен наивысший уровень сложности.

В результате случившегося погибли 7 человек, еще 12 получили ранения. Сергей Собянин выразил соболезнования семьям жертв.

Возгорание было ликвидировано на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Сейчас на месте ЧП все еще находятся сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи, а также городские службы.

