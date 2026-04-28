Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 14:03

Происшествия

Число погибших при пожаре на севере Москвы выросло до 7

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Число жертв пожара в строящемся здании на севере Москвы возросло до 7. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Количество пострадавших, в свою очередь, достигло 12. Эвакуировать с помощью спасательных устройств удалось 31 человека.

О пожаре на 2-м и 3-м этажах стройплощадки, расположенной на Амбулаторном проезде, стало известно 28 апреля. Возгоранию присвоили максимальный номер сложности – пятый.

К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать. Огонь успел распространиться на 1,4 тысячи квадратных метров.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Кроме того, в связи с возгоранием было перекрыто движение по 3-му Балтийскому переулку. В частности, для проезда недоступен участок от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой.

