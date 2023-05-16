В Минздраве РФ планируют возобновить обучение на зубных фельдшеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав поддерживает идею о возобновлении стоматологического профиля в средних медицинских образовательных учреждениях России. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Считаю, что эта идея правильная. Мы посмотрели все требования, все навыки, которые есть, и считаем вполне возможным", – приводит его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Фисенко пояснил, что в настоящее время в РФ прорабатывают новые квалификационные требования. Вопрос с возобновлением обучения по профилю может быть решен в ближайшее время.

Ранее Минздрав РФ предложил разрешить ординаторам второго года обучения принимать участие в медицинской деятельности на позиции врачей-стажеров. В министерстве аргументировали, что ординаторы считаются обладателями одной из медицинских специальностей, а потому обладают необходимыми компетенциями для оказания медпомощи. По данным на 1 марта 2023 года, обучение в ординатуре проходили 41,6 тысячи специалистов.



Врачи общей практики обучаются по новым направлениям в кадровом центре Депздрава – Ракова