За последние 5 лет в Москве сняли 1,5 тысячи фильмов, из них 200 – студенческие

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За последние пять лет в Москве было снято 1,5 тысячи фильмов, 200 из которых – студенческие работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

"За последние пять лет 1,5 тысячи проектов было снято в Москве, из которых около 200 – это студенческие работы", – отметил Кибовский во время открытия акции Ночь кино.

Кибовский также подчеркнул, что сегодня в Москве работает 712 кинозалов, которые ежегодно принимают миллионы зрителей. Кроме того, по словам руководителя столичного департамента культуры, в кинопарке рядом с деревней Юрово сейчас снимается около 10 фильмов.

"За год мы создали инфраструктуру, такую, которая в других странах формировалась десятилетиями", – подчеркнул он.

В ночь с 26 на 27 проходит Всероссийская акция Ночь кино. Киносмотры популярных российских и советских фильмов пройдут в Москве и по всей России. По этому случаю столичные парки подготовили специальную программу с показами фильмов, мастер-классами и лекциями на тему кинематографа.

Также на Поклонной горе проходит московский международный кинофестиваль "Будем жить". Мероприятие стартовало 24 августа торжественной церемонией открытия, на которой можно было увидеть всех главных звезд российского кино, а также множество известных деятелей культуры и искусства, представляющих на фестивале свои киноработы.