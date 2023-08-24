Столичные парки проведут показы новых российских фильмов в рамках "Ночи кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Акция "Ночь кино" пройдет в Москве 26 августа. По этому случаю столичные парки подготовили специальную программу с показами фильмов, мастер-классами и лекциями на тему кинематографа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в эту субботу на центральной поляне Воронцовского парка в 20:00 начнутся показы отечественных киноновинок "Чебурашка" и "Вызов". При этом с 17:00 там будет идти развлекательная программа с мастер-классами, квизом на тему кино и выступлением музыканта Дмитрия Юртаева.

Посмотреть "Чебурашку" и "Вызов" можно будет также на эстраде "Солнечная" в центре Измайловского парка, в амфитеатре Таганского парка и в Зеленом театре Бабушкинского парка. В первом случае показы начнутся в 21:00, а в последних двух – в 18:00 и в 18:30 соответственно. Предварительная регистрация не требуется.

Между тем в парке "Ангарские пруды" и в Московской усадьбе Деда Мороза на Изумрудной площади, помимо перечисленных двух фильмов, покажут драму "Праведник". Показы там начнутся днем, проход на них свободный. Эти же картины можно будет посмотреть в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" в парке "Северное Тушино", однако туда уже потребуется регистрация.

Кинопоказы запланированы также в саду имени Баумана и Перовском парке. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте акции "Ночь кино".

27 августа, в День российского кино, в парках Москвы пройдут лекции. Например, на сцене "Ракушка" в саду имени Баумана в 18:00 состоится лекция "Начало кино: зарождение в России и мире". Спустя два часа после этого в здании главного входа в Парк Горького пройдет лекция "Кино и космос".

Ранее гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая заявила, что в следующем году сеть может организовать экскурсию или видеопоказ на речных трамвайчиках в рамках акции "Ночь кино".



В столице прошла пресс-конференция, посвященная акции "Ночь кино"