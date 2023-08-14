"Москино" может организовать видеопоказ на речных трамвайчиках в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Москино" может организовать экскурсию или видеопоказ на речных трамвайчиках в 2024 году. Об этом сообщила генеральный директор сети Наталья Мокрицкая в ходе пресс-конференции, посвященной акции "Ночь кино".

Руководителю столичного департамента культуры Александру Кибовскому, в свою очередь, задали вопрос о возможности проведения акции в столичном метро. Он уточнил, что существуют сложности относительно того, чтобы не нарушать регулярный, нормальный поток движения.

"Есть особенности работы транспортного объекта, но с мы с коллегами всегда в контакте", – цитирует его РИА Новости.

"Ночь кино" пройдет 26 августа. Мероприятия посвятят 90-летию режиссера Марка Захарова. В Москве на более чем 120 площадках пройдут кинопоказы, концерты и лекции.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, по всей стране в рамках акции покажут три самых кассовых российских фильма текущего года. На экранах зрители увидят "Чебурашку" Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведника" Сергея Урсуляка.

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