Фото: пресс-служба Москино

Акция "Ночь кино" состоится в Москве 26 августа, мероприятия посвятят 90-летию режиссера Марка Захарова, сообщает пресс-служба правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Так, на одной из площадок можно будет послушать концерт по мотивам его фильмов и спектаклей. Добрая традиция акции – показы картин, снятых на уникальную пленку формата 35 миллиметров. Их готовят парк "Зарядье", киностудия "Союзмультфильм" и Музей Москвы", – поделилась Сергунина.

На более чем 120 площадках пройдут кинопоказы, концерты и лекции. Так, в кинотеатрах "Космос", "Факел", "Тула" и "Березка" организуют программу "Ночь кино детям". Посетители смогут посмотреть отечественную короткометражную анимацию. В рамках программы "Открытые границы" в кинотеатрах сети "Москино" и Новой Третьяковки на Крымском Валу гостей ждет современное кино государств Латинской Америки: Перу, Мексики, Аргентины, Венесуэлы.

Кроме того, в рамках акции пройдет "Марафон короткого метра" в кинотеатре "Салют". Там представят лучшие короткометражные фильмы из шорт-листов российских кинофестивалей.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ открылся IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Он будет проходить до 20 августа. Любители и профессионалы в сфере садоводства во все дни мероприятия смогут встречаться в зеленом лектории.

Несколько фильмов запустят в повторный прокат в столице