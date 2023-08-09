Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет в РФ с 26 на 27 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ежегодная всероссийская акция "Ночь кино" пройдет с 26 по 27 августа. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова написала в своем телеграм-канале.

"Ночь кино" пройдет по всей стране с 26 на 27 августа уже в седьмой раз. Проведем акцию вместе с Фондом кино по традиции накануне профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа", – сообщила она.

Министр поделилась, что каждый год к акции присоединяются сотни тысяч людей по всей стране. По ее информации, в этом году кинотеатры, музеи и филармонии подготовили для гостей насыщенную программу, состоящую из мастер-классов, лекций, экскурсий, концертов, встреч с актерами и показов известных фильмов.

Она добавила, что по всей стране покажут три самых кассовых российских фильма текущего года. На экранах зрители увидят "Чебурашку" Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведника" Сергея Урсуляка.

"Рада, что интерес к проекту только растет, в том числе благодаря новым учреждениям-участникам", – призналась Любимова.

Ранее сообщалось, что спектакль "Погружение" будут показывать на сцене театрального пространства "Арт-платформа" в Москве с 20 августа и 27 сентября. Сюжет повествует об отношениях между мужчиной и женщиной, которые, пытаясь реализовать себя, пренебрегают персональной свободой и личными границами партнера.

Также фестиваль искусств "Горький в Парке Горького", приуроченный к 155-летию со дня рождения Максима Горького и 95-летию парка, носящего имя писателя, пройдет с 11 по 20 августа. В программе заявлены театрализованные шоу, концерты, спектакли, кинопоказы и научные диспуты.

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