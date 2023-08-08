Спектакль "Погружение" пройдет в Москве 20 августа и 27 сентября

Фото: пресс-служба "Арт-платформа"

Спектакль "Погружение" покажут на сцене театрального пространства "Арт-платформа" в Москве.

В основе постановки одноименная пьеса Андрея Горбатого – младшего, в качестве режиссера выступит Дмитрий Бикбаев. Сюжет развивается вокруг взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Двигаясь к своим целям и пытаясь реализовать себя, они пренебрегают персональной свободой и личными границами партнера. Тем печальнее пришедшее в финале осознание – истинные ценности жизни сокрыты именно внутри, где у героев осталась только выжженная земля.

Также в спектакле есть отдельная линия, посвященная так называемой "культуре отмены", когда любая точка зрения, не совпадающая с современными тенденциями, может попасть под бескомпромиссный и лишенный всякой здравой логики конвейер по развешиванию ярлыков.

Спектакль "Погружение" покажут в "Арт-платформе" 20 августа и 27 сентября. Начало в 19:00.

Ранее столичные театры рассказали о среднестатистическом зрителе. По их данным, обычно на спектакли приходят женщины старше 35 лет.