Московские театры рассказали о среднестатистическом зрителе

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Среднестатистическим зрителем театра является женщина старше 35 лет. Об этом RT рассказали в "Ленкоме Марка Захарова", Театре сатиры, РАМТ и Театре Терезы Дуровой.

В "Ленкоме Марка Захарова" поделились, что их зрители – в основном женщины старше 35 лет с высшим образованием. Чаще всего они ходят на спектакли "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Женитьба" и "Вишневый сад".

Собеседники из Театра сатиры рассказали, что зачастую к ним приходят мужчины и женщины в возрасте от 35 до 55 лет со средним доходом выше 100 тысяч рублей. При этом женщины составляют большинство аудитории. В основном это юристы, психологи и врачи, добавили в театре.

В то же время в Театре сатиры отметили появление новой аудитории за последний год. Там уточнили, что с показом новых постановок в театр стала приходить молодежь в возрасте 20–25 лет.

Самыми популярными спектаклями в Театре сатиры являются "Дядя Жорж", "Арбенин. Маскарад без слов", "Балалайкин и ко", "Невольницы", "Где мы?" и другие. Молодые люди в основном приходят на постановки "Василий Теркин" и "Муж и жена снимут комнату".

В РАМТ, в свою очередь, назвали среднестатистическими зрителями женщин средних лет "с широким кругом интересов и тонким художественным вкусом". Кроме того, на постановки приходят подростки в возрасте от 10 до 14 лет.

Среди хитов репертуаров РАМТ выделили "Алые паруса", "Волна", "Зверский детектив", "Манюня", "Остров сокровищ".

Театр Терезы Дуровой позиционирует себя как театр для семейной аудитории.

"97% наших зрителей – жители Москвы и Московской области. Возрастной диапазон широкий, в среднем от шести до 60 лет, если говорить именно о той аудитории, которую мы видим в зале. Женщины, чаще всего мамы, приобретают в среднем три-четыре билета", – заявили в театре.

При этом там добавили, что мужчины также любят спектакли театра.

Среди самых популярных постановок – "Летучий корабль", "Принц и нищий", "Бу-ра-ти-но!", "Японская сказка. Меч самурая", "Маугли".

Ранее Театр на Малой Ордынке представил спектакль, посвященный Владимиру Маяковскому. Премьера состоялась 19 июля.

До этого москвичи могли бесплатно посетить спектакли на фестивале "Российская креативная неделя", которая проходила с 3 по 9 июля. Мероприятие охватило более 60 площадок.

"Ленком" поставил музыкальный спектакль о Маяковском