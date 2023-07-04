Москвичи смогут бесплатно посетить спектакли на фестивале "Российская креативная неделя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи смогут бесплатно побывать на спектаклях, уроках вокала и арт-медитациях в рамках фестиваля "Российская креативная неделя. Москва Фест". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Отмечается, что фестиваль проходит с 3 по 9 июля, охватывая более 60 площадок. Организаторы разделили город на несколько креативных районов: "Кинобульвар", "Книжный город", "Дизайн-квартал", "Музыкальный перекресток", "Арт-район", "Улица видеоигр", "Модный проспект" и "Площадь театров".

Уточняется, что в рамках мероприятия предусмотрены занятия и для молодежи, и для старшего поколения. Финалом фестиваля станет световое шоу на площади Северного речного вокзала.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Ретрорейс" пройдет на Воробьевых горах 9 июля. На нем гости смогут познакомиться с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970–80-х годов.

До этого москвичам рассказали, что более 40 концертов планируют провести в Измайловском парке в этот летний сезон. Музыкальные коллективы будут выступать каждые выходные.

Российская креативная неделя стартовала в столице