Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 18:25

Общество

"Интервью": Андрей Тяжельников – о лечении искусственным интеллектом

"Интервью": Андрей Тяжельников – о лечении искусственным интеллектом

Новости часа: путь из аэропорта Внуково до "Делового центра" сократился до 40 мин

Новости часа: пассажиры станции метро "Пыхтино" cмогут доехать до БКЛ за 20 минут

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Новости часа: пациенты больниц Москвы будут получать данные о лечении в электронном виде

Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 сентября

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что нужно делать жителю мегаполиса, чтобы стать долгожителем. Он также объяснил, как здоровая среда в городе помогает дольше жить и не болеть.

Можно ли доверить лечение искусственному интеллекту? Подробнее – в программе "Интервью".

Читайте также
Программа: Интервью
медицинаобществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика