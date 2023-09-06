"Интервью": Андрей Тяжельников – о лечении искусственным интеллектом

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что нужно делать жителю мегаполиса, чтобы стать долгожителем. Он также объяснил, как здоровая среда в городе помогает дольше жить и не болеть.

Можно ли доверить лечение искусственному интеллекту? Подробнее – в программе "Интервью".