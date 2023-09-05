Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов МОК

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, сообщает "Газета.ру".

Фамилия россиянки значится в составе комиссии, опубликованном на сайте организации. Спортсменка является членом комиссии с 2016 года.

Ранее Исинбаева сообщила, что в сентябре возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для ее отстранения.

До этого спортсменка отметила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным".

Позже министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такие заявления Исинбаевой недопустимыми. По его словам, нельзя так относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине. Он подчеркнул, что каждый человек, который любит свою страну, отрицательно отнесется к таким заявлениям.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах спортсменки перед страной. Он напомнил, что Исинбаева ничего не осуждала и никого не критиковала. При этом, по его словам, совершенно не важно, где спортсменка живет.

Елена Исинбаева, кроме побед на Олимпиадах в Афинах и Пекине, получила бронзу на Играх в Лондоне. Также она три раза выигрывала чемпионаты мира и четыре раза чемпионаты мира в помещении. В числе ее заслуг зафиксирован еще и мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06 метра). В августе 2016 года она завершила спортивную карьеру.