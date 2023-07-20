Песков призвал не забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией

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Понять реакцию спортивного сообщества на заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой можно, однако забывать о ее заслугах перед Россией не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что в честь Исинбаевой неоднократно играл российский гимн и поднимался национальный флаг. Об этом, по его словам, забывать нельзя.

Ранее Исинбаева заявила, что звание майора, присвоенное ей за выступление в составе ЦСКА, является "номинальным". Она подчеркнула, что никогда не состояла в Вооруженных силах России во время спортивной карьеры. Помимо этого, как сообщили СМИ, женщина покинула РФ, переехав в Испанию.

После произошедшего министр спорта РФ Олег Матыцин назвал подобное отношение Исинбаевой к воинскому званию недопустимым. По его словам, нельзя так относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине. Он подчеркнул, что каждый человек, который любит свою страну, отрицательно отнесется к таким заявлениям.

