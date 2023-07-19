Чернышенко призвал с уважением относиться к Исинбаевой

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал с уважением относиться к олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой и не стал комментировать ситуацию вокруг спортсменки.

"У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку", – цитирует его "Интерфакс".

Чернышенко также назвал Исинбаеву величайшей российской спортсменкой и призвал разобраться в фактологии. По словам вице-премьера РФ, в прессе присутствует противоречивая информация.

"Поэтому сгоряча что-то тут комментировать не стоит", – добавил он.

Ранее Исинбаева заявила, что звание майора, присвоенное за выступление в составе ЦСКА, является "номинальным". Она подчеркнула, что никогда не состояла в Вооруженных силах России во время спортивной карьеры.

В свою очередь, депутат ГД Бийсултан Хамзаев назвал позицию спортсменки опрометчивой. Он уточнил, что перед тем, как что-то говорить, нужно подумать, стоит ли вообще это делать.

Министр спорта РФ Олег Матыцин также заявил, что отношение Исинбаевой к воинскому званию недопустимо. По его словам, нельзя так относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине.

До этого Исинбаева сообщила, что в сентябре этого года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), так как организация не нашла оснований для ее отстранения. Комиссия МОК посчитала, что с 24 февраля 2022 года спортсменка не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине.

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