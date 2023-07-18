Глава Дагестана Меликов поручил переименовать стадион имени Исинбаевой

Фото: телеграм-канал "Минспорт Дагестана"

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умавову и министерству спорта республики переименовать городской легкоатлетический стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

"Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона", – написал он в своем телеграм-канале.

По его мнению, правильнее было бы позволить выбрать название для стадиона местным жителям. Десятки из них ежедневно посещают площадку, занимаются там спортом или проводят досуг. Меликов не исключил, что дагестанцы захотят вернуть стадиону прежнее название "Труд".

Глава региона заключил, что в честь Исинбаевой могли бы назвать спортзал в Испании, которую она предпочла России.

Ранее испанские СМИ сообщили о переезде Исинбаевой. Уточнялось, что олимпийская чемпионка находится в дорогом комплексе на острове Тенерифе, однако ведет "сдержанный образ жизни".

В свою очередь, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что Исинбаева могла отправиться в Испанию на отдых. Свое предположение депутат аргументировала тем, что сейчас лето и многие уезжают в отпуска.

