Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию

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Отношение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к воинскому званию недопустимо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.

По его словам, нельзя так относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине. Он подчеркнул, что каждый человек, который любит свою страну, отрицательно отнесется к таким заявлениям.

Ранее Исинбаева заявила, что звание майора, присвоенное за выступление в составе ЦСКА, является "номинальным". Она подчеркнула, что никогда не состояла в Вооруженных силах России во время спортивной карьеры.

В свою очередь, депутат ГД Бийсултан Хамзаев назвал позицию спортсменки опрометчивой, сообщает "Газета.ру". Он уточнил, что перед тем, как что-то говорить, нужно подумать, стоит ли вообще это делать.

По его мнению, женщину "троллили" в интернете. Хамзаев посоветовал ей не забывать, какая школа воспитала ее как спортсменку.

"Как только она пошла по принципу "я – человек мира", все прекрасно, кроме одного: будучи в разных точках мира, она остается гражданином одной страны. Невозможно здесь усидеть на двух стульях", – заявил парламентарий.

Он добавил, что понятие комфорта неприемлемо, когда разговор идет о Родине, так как комфорт "может завести очень далеко". Депутат сравнил это с семьей, где есть и позитивные, и негативные моменты.

"Ты в семье не можешь сказать: "знаете, сегодня мне здесь некомфортно, пойду в другое место". Считаю, что это ошибка со стороны Елены", – подвел он итог.

До этого Исинбаева сообщила, что в сентябре этого года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), так как организация не нашла оснований для ее отстранения. Комиссия МОК посчитала, что с 24 февраля 2022 года спортсменка не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине.

Также СМИ заявляли, что Исинбаева переехала в Испанию. В ГД допустили, что она может там отдыхать. Парламентарий Светлана Журова подчеркнула, что не поверит в переезд Исинбаевой, пока не услышит ее заявление.

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