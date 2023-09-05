В Швейцарии выступили против членства в группе G7 по санкциям против РФ

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Комиссия по внешней политике парламента Швейцарии проголосовала против членства страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ, которая называется REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force). Об этом сказано в размещенном на сайте парламента заявлении.

"Тринадцатью голосами против 10 при одном воздержавшемся комиссия отклонила предложение, в котором содержался призыв к присоединению Швейцарии к целевой группе REPO G7", – отметили в сообщении правительства.

Как сказано в заявлении, большинство проголосовавших решили, что техническое сотрудничество с целевой группой работает удовлетворительно и присоединение Швейцарии не принесет никакой пользы.

REPO направлен на поиск и арест иностранных активов граждан России. Ее создали 17 марта прошлого года страны "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), а также Австралия и Европейская комиссия.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности помогать Киеву "сколько потребуется", потому что Россия не должна победить. Он также отметил, что в Канаде всегда знали о том, что украинское контрнаступление будет долгим процессом.

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