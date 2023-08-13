Французский политик сообщил о новой победе России над G7

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Нефть Urals в июле торговалась выше потолка, который ранее утвердили государства G7, сообщил лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в соцсети X (бывший Twitter).

Он назвал подобный результат "новым нефтяным джекпотом".

"По данным Международного энергетического агентства, в течение июля нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше потолка в 60 долларов, установленного G7", – написал политик.

По данным Минфина, средняя цена на этот природный ресурс марки Urals в прошлом месяце сложилась в размере 64,37 доллара за баррель – на 16,4% больше, чем в июне (55,28 доллара за баррель).

Вместе с этим Асселино заявил, что доходы Москвы от продажи нефти побили рекорд за 8 месяцев. Он связал это с падением добычи энергоносителя в Саудовской Аравии.

Ранее сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо рассказал, что объявление президентом США Джо Байденом национальным памятником земли в Аризоне, где добывается уран, поможет России и навредит Штатам. Он подчеркнул, что сейчас не то время, чтобы перекрывать доступ к американским ресурсам.

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