Премьер Канады заявил, что нельзя позволить России победить

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности помогать Киеву "сколько потребуется", потому что Россия не должна победить. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

"Мы готовы к войне, которая займет столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить", – сказал Трюдо.

Он также отметил, что в Канаде всегда знали о том, что украинское контрнаступление будет долгим процессом.

Ранее сообщалось, что Украина и Канада провели первый этап переговоров по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Глава офиса украинского президента сообщил, что Канада стала третьей страной после США и Великобритании из стран G7, с кем Украина начала соответствующие переговоры.

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