08 августа, 21:50Политика
В ЕС заявили, что не могут предоставить Киеву гарантии безопасности
Фото: 123RF/ulianaoliinyk
Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности, так как это не входит в его компетенции. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности – это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации", – цитирует его РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости немедленно начать переговоры по Украине. По мнению министра, разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров.
Он также призвал международное сообщество поддерживать каналы связи с Россией, иначе не будет надежды на урегулирование текущего конфликта.
ЕС потратит еще 20 млрд евро на поставку Украине оружия и боеприпасов
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