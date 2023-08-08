В ЕС заявили, что не могут предоставить Киеву гарантии безопасности

Фото: 123RF/ulianaoliinyk

Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности, так как это не входит в его компетенции. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности – это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации", – цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости немедленно начать переговоры по Украине. По мнению министра, разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров.

Он также призвал международное сообщество поддерживать каналы связи с Россией, иначе не будет надежды на урегулирование текущего конфликта.



ЕС потратит еще 20 млрд евро на поставку Украине оружия и боеприпасов