Глава МИД Венгрии заявил о необходимости немедленно начать переговоры по Украине

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Участники конфликта на Украине, а также все заинтересованные стороны должны немедленно приступить к мирным переговорам, поскольку с каждым днем условия для них становятся только хуже. Об этом во время выступления на заседании СБ ООН заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По его утверждению, разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров.

Сийярто также призвал международное сообщество поддерживать каналы связи с Россией, иначе не будет надежды на урегулирование текущего конфликта.

В связи с этим он выразил благодарность за миротворческие усилия Папе Римскому Франциску, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидерам африканских стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва не приемлет позицию Запада в том, что поставки вооружения Киеву приближают процесс мирных переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для российской стороны мир всегда находился в приоритете по сравнению с боевыми действиями. Он добавил, что РФ разделяет многие предложения партнеров по урегулированию конфликта на Украине.