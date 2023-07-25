Евросоюз начал обсуждать с Украиной альтернативы для вывоза зерна

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Евросоюз обсуждает с Украиной альтернативные Черному морю пути вывоза зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Мириам Гарсию.

"Наша цель – вывозить зерно, а также искать альтернативные Черному морю пути. Еврокомиссия полностью вовлечена в рассмотрение всех коридоров, балтийский коридор тоже очень важный", – сказала Гарсия.

Она отметила, что ЕК получила письмо с предложением Киева о вывозе зерна после прекращения действия зерновой сделки. В данный момент все предложения обсуждаются в рамках координационной платформы с участием стран ЕС, а также Украины и Молдавии.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Адальберта Янца, Брюсселю также поступило письмо от Литвы с предложением организовать вывоз зерна из Украины через морские порты Прибалтики.

Соглашения по черноморской инициативе истекли 17 июля, Россия отказалась продлевать сделку на текущих условиях. В связи с завершением сделки Минобороны РФ начало рассматривать следующие в порты Украины суда как перевозчики военных грузов. Ряд районов Черного моря объявили опасным для судоходства.

Кроме того, после украинского теракта на Крымском мосту были нанесены удары возмездия по портовой инфраструктуре Одессы.

Крымский мост был атакован с помощью двух надводных беспилотников в ночь на 17 июля, в результате удара 145-я опора конструкции со стороны Краснодарского края получила повреждения. В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал подозрения, что теракт мог быть осуществлен под прикрытием зернового коридора.

В настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно – Песков