Песков напомнил, что каналы поставок зерна не должны использоваться Киевом в военных целях

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Для России важно, чтобы каналы поставок зерна не использовались Украиной в военных целях, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее. С этим мы будем продолжать бороться", – подчеркнул он.

Что касается предложения стран Прибалтики перевозить зерно через их порты, Песков назвал это суверенным правом и добавил, что Кремль не должен ничего оценивать в этом вопросе.

17 июля российская сторона официально заявила о том, что отказывается продлевать зерновую сделку. В МИД РФ это решение объяснили в том числе тем, что ни одна из задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

На следующий день ООН сообщила о прекращении движения судов из портов Украины в рамках черноморской инициативы. Позже в российском министерстве обороны заявили, что РФ будет рассматривать в качестве перевозчиков военных грузов все суда, следующие в украинские порты через акваторию Черного моря.

В свою очередь, Владимир Путин говорил, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.



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