Канада и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву

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Украина и Канада провели первый этап переговоров по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Украина начала переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке нашего государства", – приводит его слова ТАСС.

Ермак уточнил, что занимается координацией переговоров, а их первый раунд провел его заместитель Игорь Жовква. По словам главы офиса украинского президента, Канада стала третьей страной после США и Великобритании из стран G7, с кем Украина начала соответствующие переговоры.

Декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Группа семи приняла на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Помимо прочего, в ней указано, что Украина должна получить значительный военный потенциал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о переговорах США и Украины по гарантиям безопасности.

Она уточнила, что любые гарантии, которые можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнят ситуацию вокруг украинского кризиса и приведут к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщал, что Вашингтон и Киев "агрессивно занимаются" выработкой гарантий безопасности. Он заявил, что на уже прошедших переговорах с Украиной были согласованы последующие встречи, но отказался назвать сроки их проведения.



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