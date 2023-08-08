08 августа, 23:46Политика
В Госдепе заявили, что США "агрессивно вырабатывают" гарантии безопасности для Украины
Фото: depositphotos/teamtime
США и Украина "агрессивно занимаются" выработкой гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он заявил, что на уже состоявшихся переговорах с Украиной были согласованы последующие встречи, но отказался назвать сроки их проведения.
"Мы занимаемся этим агрессивно", – приводит слова Миллера РИА Новости.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента также сообщил, что другие страны Группы семи ведут аналогичные переговоры, а также есть двенадцать других стран, поддержавших заявление поддержки со стороны G7 и готовые провести собственные переговоры.
Миллер также отказался ответить на вопрос, возможно ли достижение договоренности между Киевом и Вашингтоном до конца этого года.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности, так как это не входит в его компетенции. Он подчеркнул, что обсуждения о гарантиях безопасности – это обсуждения для НАТО и для отдельных стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого прокомментировала сообщения о старте переговоров США и Украины по гарантиям безопасности.
По ее словам, любые гарантии, которые можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнят ситуацию вокруг украинского кризиса и приведут к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире.
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