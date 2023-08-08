В Госдепе заявили, что США "агрессивно вырабатывают" гарантии безопасности для Украины

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США и Украина "агрессивно занимаются" выработкой гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он заявил, что на уже состоявшихся переговорах с Украиной были согласованы последующие встречи, но отказался назвать сроки их проведения.

"Мы занимаемся этим агрессивно", – приводит слова Миллера РИА Новости.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента также сообщил, что другие страны Группы семи ведут аналогичные переговоры, а также есть двенадцать других стран, поддержавших заявление поддержки со стороны G7 и готовые провести собственные переговоры.

Миллер также отказался ответить на вопрос, возможно ли достижение договоренности между Киевом и Вашингтоном до конца этого года.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности, так как это не входит в его компетенции. Он подчеркнул, что обсуждения о гарантиях безопасности – это обсуждения для НАТО и для отдельных стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого прокомментировала сообщения о старте переговоров США и Украины по гарантиям безопасности.

По ее словам, любые гарантии, которые можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнят ситуацию вокруг украинского кризиса и приведут к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире.



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