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У России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев, сообщает "Радио 1".

"Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору. За спиной недоумка Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. – Прим. ред.) стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России", – отметил Медведев.

По словам политика, российские вооруженные силы за пять дней смогли наказать националистов и защитить людей, живущих в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, новым государствам была дана возможность развиваться с поддержкой России.

Медведев считает, что Соединенным Штатам и "их вассалам" в то время не хватило опыта. В настоящее время Запад ведет вооруженный конфликт чужими руками и пытается ликвидировать РФ.

Зампред Совбеза заявил, что против России практически открыто воюет НАТО. Политик отметил, что у России есть необходимые силы для решения всех задач СВО.

"Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!" – заключил Медведев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу политика Михаила Саакашвили.

По словам Володина, страны Запада стали чаще обращать внимание на неблагодарность украинского лидера за поставки вооружений и другой военной помощи и открыто об этом заявляют.

Председатель ГД добавил, что "судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково – от них избавляются".